报告：亚洲亿万富翁首次超越美国

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据联合早报网消息，瑞士银行（UBS AG）和普华古柏（Pricewaterhouse Coopers）的报告显示，全球亿万富翁的财富在2016年增长了17%，达到6万亿美元。

在中国富豪的带领下，亚洲地区亿万富翁的数量首次超越美国。不过，美国亿万富翁拥有的财富依然最多，掌控着2.8万亿美元的财富。

该报告分析了全球14个最大亿万富豪市场中、1542位资产超过10亿美元的人士。他们的财富总额由上一年的5.1万亿美元增加17%至6万亿美元，约占全球亿万富豪财富的80%。



2016年，亚洲共有637位亿万富翁，其中162位是新亿万富翁，总财富由1.5万亿美元增至2万亿美元。中国在区内遥遥领先，年内创造了101位新亿万富豪，他们平均拥有25亿美元的超级财富。

美国亿万富翁则有563位，他们的总财富从2.4万亿美元增至2.8万亿美元。

瑞银财富管理全球超高净值客户部主管斯德勒说："2016年不仅是亿万富翁的财富恢复增长，财富集中的地区亦出现大幅变动。亚洲财富急速增长，相信亚洲亿万富翁的总财富可在四年内追上美国。"