“一带”上的合作先行者

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆官网消息，驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫日前接受了《中国投资》杂志的采访，具体采访内容如下：

中国国家主席习近平在2013年9月提出的建设"丝绸之路经济带"倡议为哈中两国在投资、产能、物流、交通等领域的合作开启了新的征程。有着象征意义的是，该倡议首次被宣布是在丝绸之路经济带的第一个沿线国的首都，欧亚大陆的心脏-阿斯塔纳。

加深两国产能合作

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在2014年11月宣布的《光明大道》新经济政策在很大程度上与《丝绸之路经济带》发展规划相契合。这两个规划都强调发展交通运输潜力，为经贸和投资合作的进一步发展创造有利条件，从整体上和谐互补。地理位置、历史往来、共同利益以及两国领导间的私下往来决定了两国全面战略伙伴关系的长期性。

为切实落实两国元首所达成的共识，中国国务院总理李克强在对哈萨克斯坦访问期间，两国政府首脑就开展产能领域的合作达成一致。截止2017年5月，哈中共同举行了12次政府间对话。在第12次对话会议后，双方通过对采矿冶金综合体、机械制造、化工、能源、基础设施、建筑业、石油天然气工业、轻工业以及农业等领域的深度研究，制定了一份涵盖51个总价值达270亿美元的合作项目清单。

今年8月31日举行了哈中产能与投资合作第13次对话会议（视频会议）。哈萨克斯坦投资和发展部副部长哈依洛夫与中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆出席会议。会上双方就合作项目的前景和实施现状交换了意见。

合作优势

此类合作机制为双方迅速有效地解决产能合作项目在实施中所产生的问题提供了可能性。

同时，还应指出的是，哈萨克斯坦具备一系列顺利实施该项目的优势。

发达的交通物流及跨境基础设施。哈萨克斯坦铺设了连接中国与欧洲、南亚、波斯湾国家以及俄罗斯的铁路线。西欧-中国西部国际交通走廊哈萨克斯坦路段彻底竣工，该走廊是中国通往欧洲的最短路线。在哈中边境建立了霍尔果斯-东大门经济特区无水港，这为跨境运输量的增长注入了新的动力。

2017年6月10日-9月10日题为"未来能源"的世界专项博览会在阿斯塔纳举行。博览会上展示了可再生和绿色能源领域的最新技术。此外，中国24个省和地区参加了世博会，使两国建立了双边地方合作关系。众多企业家的参与推动了两国在能源及其他领域的横向发展。

2017年9月10-11日哈萨克斯坦代表团在第一副总理马明的率领下参加了在中国南宁举行的中国-东盟博览会，同时，在博览会框架下举办了第一届哈中地方合作论坛。此次论坛推动了两国间的直接往来，为经贸、投资、产能、旅游、文化人文合作的发展做出了重要贡献。

应当指出的是，哈中产能合作项目已经取得了初步成果。双方在农业、汽车制造、石油化工等领域的数个项目已经落实。油料作物深加工厂在哈萨克斯坦北哈州建立。未来还将在这个工厂的基础上创建一个工农业园区，并建立一套成品生产和对华出口的物流体系。这只是产能合作项目中的成功案列之一。

考虑到复杂的经济形势，能源价格的下滑以及国际政治局势的不稳定，我相信，产能合作项目的成功落实将为哈中两国的合作注入新的动力，也将开启互利合作的新征程。

投资环境向好

如今，哈萨克斯坦已为外资的引进和投资项目的落实创造了世界最佳的环境。哈萨克斯坦宏观经济、社会和政治的稳定是吸引投资商的关键因素

2005年至2017年第一季度，哈萨克斯坦吸引直接外来投资超过2470亿美元，其中，2016年的直接外来投资为206亿美元。

哈萨克斯坦在世界经济论坛2016-2017全球竞争力排行榜中名列第53位。在12个竞争力因素中，哈萨克斯坦的宏观经济环境出现了恶化、金融市场发展低迷、企业竞争力和货物市场效率下滑。然而，哈萨克斯坦凭借着创新、技术储备、高等教育和专业培训、市场规模及制度这5个因素使自己的地位得到了提升。哈萨克斯坦的劳动力市场效率（20名）仍将位居排行榜前列。

优势领域

在2016年10月世界银行公布的世界经济体排行榜中，哈萨克斯坦在190个国家中的排名由第41位上升至第35位，这是哈萨克斯坦多年来的最好成绩。与欧亚经济联盟的伙伴相比，哈萨克斯坦位居第一。白俄罗斯位列第37，亚美尼亚-38名，俄罗斯-40名，吉尔吉斯斯坦-75名。此外，哈萨克斯坦在此排行中的排名超过了比利时、意大利、土耳其、卢森堡、以色列等国家。

2015年哈萨克斯坦开始实施国家工业创新发展的第二个五年规划。根据该规划，确定了工业发展的6个优先领域，这些领域将得到国家最大限度的扶持。

1.冶金

2.化工

3.石油加工和石油化工

4.机械制造

5.建材制造

6.食品工业

投资政策

为吸引外商投资，哈萨克斯坦于2014年6月12日通过了关于完善投资环境的法律，提出了以下措施：

1）工业领域优先行业的投资者免征10年企业所得税和土地税，免征8年财产税；

2）项目投产后国家补偿投资商30%的资本支出（投资补偿）；

3）在整个投资项目实施期间招收外国劳动力，并在项目投入运营后一年里对外国劳动力的招收不设任何限额，无需任何许可证。

4）在修改有关提高税率（增值税和消费税除外）和人口就业方面的立法时，保证投资商税率的稳定性。

5）在与国家机关的工作接洽中为投资商开设单一窗口模式。

6）目前，哈萨克斯坦投资和发展部为实施优先投资项目的投资商设立了单一窗口服务中心。该机制大大减少了投资商对材料的收集和准备。避免了投资者与国家机关的直接接触。

7）投资商可以前往呼叫中心，那里的工作人员将对其感兴趣的问题提供咨询。

8）为保护投资商的权利和利益，在立法层面上引入了《投资协调员》制度。

投资协调员由哈萨克斯坦投资和发展部部长担任，下设工作小组，由相关国家机关代表组成。该工作小组协助解决在诉讼外和诉讼前程序中产生的任何问题。

此外，哈萨克斯坦还建立了由总统领导的外国投资商理事会，以及哈萨克斯坦政府领导下的投资环境改善理事会。外国投资商理事会的主要任务是对哈萨克斯坦总统和政府在投资政策和经济发展关键方面的决定制定意见和建议。投资环境改善理事会的主要目的是促进国有及外来投资的引进和有效利用，并协助投资商解决在哈萨克斯坦工作中遇到的难题。

同时，我国在国家出口和投资机构的基础上成立了专门的国家投资公司-Kazakhinvest，该公司被授权落实国家对那些向哈经济引资的工业创新事业的扶持措施，以及发展和推动出口，为投资项目从构想到落地成形及单一窗口模式提供全方位服务，并作为哈萨克斯坦各经济特区统一的协调中心。公司将在讨论投资项目的实施前景和条件时，代表哈萨克斯坦政府进行谈判，并提供各种公共服务，包括国家对投资商予以投资优惠扶持，以及发放投资项目实施和进一步运营所需的各类许可。

欧亚经济联盟的优势

需要单独强调一下欧亚经济联盟的优势，该联盟成员包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯。

欧亚经济联盟于2015年1月1日启动，旨在建立统一的市场，消除货物、服务、投资、劳动力流通的壁垒，实现统一的经济政策，为商业经营创造有效的条件。

欧亚经济联盟意在成为世界最大的区域一体化联盟之一，拥有人口1.82亿，国内生产总值2.2万亿美元，工业产值1.3万亿美元，对外贸易额8776亿美元，占世界出口总额的3.7%和进口总额的2.3%。

为投资商创造的独特环境，最低的税收，投资商和哈萨克斯坦政府间稳定的关系使哈萨克斯坦成为进入欧亚经济联盟巨大市场的最佳大门。

从欧亚经济联盟和中亚等市场对中国的远近程度上讲，哈萨克斯坦正在成为越来越有利的商业伙伴。