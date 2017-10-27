哈萨克斯坦代表团出席世行投资竞争力论坛

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 - 据投资和发展部消息，世界银行主办的投资竞争力论坛日前在奥地利维也纳举行，投资和发展部副部长叶尔兰•哈伊洛夫率领哈萨克斯坦代表团参会。

投资和发展部称，这一论坛提供了一个良好的机会，向国际社会介绍哈萨克斯坦为改善投资环境而采取的成功举措，以及在国家投资战略框架下开展的改革。



在论坛框架下，哈伊洛夫副部长同外国同僚和国际组织代表举行了一系列双边会议。



哈伊洛夫会见了工发组织政策和计划支持总监法图•海德拉女士，就双方在哈萨克斯坦共同开展的联合项目等情况进行了讨论。



在与奥地利联邦经济商会（WKO）的会议上，哈伊洛夫副部长向奥地利代表介绍了哈萨克斯坦为吸引投资者而通过的"国家投资战略"相关情况，以及与公私伙伴关系及阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）相关的内容。而奥地利代表则在会谈中向哈方介绍了奥地利在交通基础设施建设、智能城市和新技术开发方面的优势。



哈萨克斯坦代表团还同来自缅甸、肯尼亚、突尼斯、加纳、格鲁吉亚和蒙古的代表团举行了双边会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】