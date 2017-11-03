哈通社/阿斯塔纳/11月3日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫3日在"祖国之光"党政治委员会扩大会议上表示，相信"祖国之光"党将一如既往为人民服务。

"今天我们为讨论重要问题召开了本次会议。今年是"祖国之光"党成立18周年，这也是祖国之光党的"成年"之日。过去数年里，"祖国之光"党经历严峻考验成为了哈萨克斯坦最大的政治力量。自成立以来，一直都在国家事务上做出了巨大努力工作。"纳扎尔巴耶夫说。



会议中，纳扎尔巴耶夫总统主要强调了"祖国之光"党为哈萨克斯坦人民团结、加强国家政治稳定、经济改革的有效落实等问题作出的巨大贡献。



纳扎尔巴耶夫表示，祖国之光党同群众展开直接对话，积极关注应及时解决的社会问题，并成为了真正民主党。祖国之光党工作人员和地方机构作出的努力工作以及人民的信任下以高得票率赢得选举也证明了这一点。相信"祖国之光"党将一如既往为人民服务。



会议中，总统还指出"祖国之光"党往后还将面临更大的挑战。



纳扎尔巴耶夫总统还表示，祖国之光党的重点工作正在得到有效落实，然而在这个全世界进入新科技的时代，祖国之光党有着更伟大的目标。因此，祖国之光党应该作为主导，并积极在地方展开政治宣传工作。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】