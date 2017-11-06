日美首脑确认对朝最大施压

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 据共同社消息，日本首相安倍晋三6日与美国总统特朗普在东京元赤坂的迎宾馆举行了首脑会谈。

两国首脑确认将为促使推进核与导弹开发的朝鲜改变政策，把压力提升至最大限度。似乎是考虑到中国，两人还就加强合作以实现"自由开放的印度太平洋"构想达成了一致。关于日美之间的贸易不平衡问题，则同意在经济对话框架内继续磋商。双方还确认强化在搞活投资、能源和基础设施等领域的合作。

在会谈后的联合记者会上，安倍高度肯定近来的日美关系称："还未有过首脑们如此浓重紧密地以纽带相连的一年。成功展示了日美同盟不动摇的纽带。"

两国首脑在会谈中就朝鲜问题达成共识，认为中国为解决该问题发挥更大作用很重要。此外，还共享了日美韩三国合作很重要的看法。

安倍再次表态，支持主张"所有选项都摆在桌面上"、不排除对朝军事性选择的特朗普的立场。他还透露7日将决定扩大日本对朝单边制裁的对象，冻结35个团体和个人的资产。

安倍在联合记者会上强调："（两国首脑）分析朝鲜的最新局势，就今后应该采取的措施达成了共识。强有力地确认了日美百分之百同在。"