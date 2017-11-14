驻华大使：构建“人类命运共同体”是国际社会的共同责任

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 近日，哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫接受了新华网专访。他指出，习近平总书记在十九大报告中述及的构建"人类命运共同体"，应被视为国际社会稳定、安全和发展的共同责任。以下是此次专访的主要内容：

新华网：中国共产党第十九次全国代表大会引发国际舆论的高度关注。最近多天来，全球媒体纷纷在突出位置报道中共十九大，报道中国的发展成就，解码中国的发展经验，关注中国未来的道路怎么走。对十九大报告，您最关注什么？十九大报告具有怎样的世界意义？

努雷舍夫：在我看来，中国共产党第十九次全国代表大会是2017年10月最令人期待的重大活动之一，是能将全世界的目光都吸引到一个国家自身发展上的大事件。近年来，中国在国际政治和全球经济中的作用和地位提升如此凸显，以至于中国国内形势的发展都会对国际事务产生重大影响。中国领导层对国家持续稳定发展的高度担当确保了中国对世界经济增长的平均贡献率高达30%左右。

所以，国际社会首先关注的是中国为进一步强化从严治党、打击腐败、实现"中国梦"、推进中国特色社会主义建设、落实"一带一路"倡议将采取哪些新的措施。

中共十九大的召开为上述问题提供了答案，全党紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，并在会议期间选举组建了中共中央政治局及其常委会。国际社会和中国人民得到了明确的信号，那就是中国领导人满怀信心地迈进了中国特色社会主义新时代，并对国家下阶段的发展蓝图有着清晰的认识。

中共中央总书记习近平的报告引起了各界专家的关注。作为论述中国中长期发展战略规划的文件，这份报告值得进行深入研究。因为与《哈萨克斯坦2050发展战略》在内容有异曲同工之处，十九大报告对于哈萨克斯坦人来说很容易理解。上述两份文件的最终目标都是增加人民的福祉，确保各经济领域系统、持续地发展，推动创新发展，推动法治建设，消除腐败，推行和平的外交政策。

同时，习近平的报告还清晰地描绘了中国未来的发展方向、发展目标和拟采取的相应措施，使国际社会充分相信中国方案的前瞻性，未来国民经济的稳定性，以及中国追求开放外交政策的愿望。同时，也使国际社会相信中国时刻准备捍卫国家利益的决心。

新华网：中共十九大报告说，要坚持和平发展道路，推动构建人类命运共同体。您如何理解"人类命运共同体"这个理念？您对此如何评价？

努雷舍夫：我认为，构建"人类命运共同体"应被视为国际社会稳定、安全和发展的共同责任。中国作为联合国安理会常任理事国为维护世界和平、推动就当今世界各种迫切问题加强对话作出了巨大贡献。

此外，近年来，中国还大力协助世界其他国家引进资金、技术和设备，助推这些国家的经济发展。

新华网：十九大报告中，习总书记指出，中国支持多边贸易体制，促进自由贸易区建设，推动建设开放型世界经济。在当前的国际背景下，十九大报告提出推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，具有怎样的现实意义？

努雷舍夫：中国在发展自己的同时，还帮助世界上其他的国家发展。中国经常提出各种旨在实现（联合国）千年发展目标的建设性意见和构想。

2013年，习近平主席在阿斯塔纳首次提出了"一带一路"倡议。目前，这一倡议得到了世界上100多个国家和国际组织的支持。可以说，建设"一带一路"是一个真正具有全球性意义的倡议。

此外，丝路基金和亚洲基础设施投资银行的设立也有助于建设和发展开放型世界经济--前景良好的经济项目从此有了更多替代性资金来源和多样化的投资引进形式可供选择。这为世界各国选择最优的吸引投资的方式，促进本国经济发展创造了条件。

新华网：十九大报告说，中国坚持打开国门搞建设，积极促进"一带一路"国际合作。您认为，中哈两国未来应如何进一步加强合作以惠及两国人民？

努雷舍夫：目前，哈中两国正在就积极推动哈萨克斯坦"光明大道"新经济政策和中国"丝绸之路经济带"建设对接。现阶段共有51项的产能与投资合作项目正在得到积极有效的落实。这些项目涵盖了哈萨克斯坦工业创新发展中最受欢迎的领域，如机械制造、能源化工、轻工业等。

在哈中产能投资合作项目的实施过程中，预计会成立一批能够生产具有高附加值、高质量产品的高新技术企业，并将其产品向国外市场出口。同时，相关合作的落实有望创造2万多个新增就业岗位。



【编辑：木合塔尔·木拉提】