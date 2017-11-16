纳扎尔巴耶夫评价阿斯塔纳和平进程

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 - 在13日于阿斯塔纳召开的第三届阿斯塔纳俱乐部会议期间，奥地利外长费列罗 - 瓦尔德纳就有关哈萨克斯坦作为叙利亚谈判中立参与者的立场提出了疑问。纳扎尔巴耶夫总统就此进行了解答。

总统表示，当前影响国际安全秩序的三大问题分别是：恐怖主义、核裁军和朝鲜问题。



"没有国际社会的团结一致，尤其是缺乏美国、俄罗斯和中国等大国的参与，这些问题永远不可能得到解决。朝鲜问题就是一个例子。但是，大国之间存在着经济和政治领域的矛盾，这一点众所周知，"总统说，"因此，这一问题也引起了我们的担忧，特别是在叙利亚问题上，叙利亚就处在我们这个区域内，距离我们并不遥远。"



总统指出，叙利亚发生的内战吸引了许多年轻人的关注。



"我们现在生活在一个充满了危机的国际环境下，正因如此我始终很关注这些问题。我曾访问过许多相关的国家，与各国元首保持着良好的关系。当俄罗斯、土耳其和伊朗的领导人为寻求一个能够为各方提供交流机会的平台，而向我提出请求时，我立刻做出了同意的决定。"总统说。



随后，总统就和谈的情况进行了介绍。



"和谈已经举行了7轮，冲突各方的代表都来到了阿斯塔纳，和谈各方的组成都很复杂，观点也极为多元，因此谈判进行的并不轻松。我们并不能说一开始就对和谈能有好的成果抱有期待，但和谈的进展令人振奋。所以说，我们正在为国际和平，为共同对抗达伊什组织（即所谓‘伊斯兰国'）作出贡献。美国主导的联盟，俄罗斯、土耳其和伊朗的联合行动都在取得成效。但我们仍要做好后续的工作。团结是最重要的。"纳扎尔巴耶夫总统强调说。



第三届阿斯塔纳俱乐部会议11月13日在阿斯塔纳开幕。阿斯塔纳俱乐部（ASTANA CLUB）--由哈萨克斯坦首任总统基金会联合中国现代外交关系学院、德国外交关系委员会（DGAP）、俄罗斯外交事务委员会、卡内基国际基金会联合成立的国际性交流平台。首届阿斯塔纳俱乐部会议于2015年11月15日举办。



【编译：木合塔尔·木拉提】