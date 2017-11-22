外交部长：哈萨克斯坦将同英国进一步加强战略伙伴关系

哈通社/阿斯塔纳/11月22日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫21日在对英国进行工作访问期间表示，在双方达成的协议框架下，为经济复兴、增加两国投资和双边贸易额，哈萨克斯坦将同英国进一步加强各领域战略伙伴关系。

访问期间，阿布德拉赫曼诺夫同英国外交及联邦事务大臣鲍里斯·约翰逊举行会谈。

据外交部长介绍，两国建交25周年以来，英国在哈萨克斯坦经济和社会发展中发挥了重要的作用，并成为了哈萨克斯坦主要的投资国家之一。在建立阿斯塔纳国际金融中心期间，哈萨克斯坦借鉴了英国先进的建设经验和标准。此外，每年数名哈萨克斯坦留学生通过"博拉沙克"奖学金项目在英国接受高等教育。

消息称，哈萨克斯坦目前首要经济外交任务旨在落实纳扎尔巴耶夫总统《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》规划，其中包括加速发展经济技术现代化。在此框架下，近期还将举行哈英政府间委员会会议和企业家委员会会议，以及外交部、萨姆鲁克-卡泽纳基金、阿斯塔纳国际金融中心、哈萨克投资国有公司等代表之间的会谈。

会谈期间，双方强调发展欧亚运输走廊和丝绸之路现代化应成为两国主要发展方向。

约翰逊指出哈萨克斯坦对于英国的重要性，并表示伦敦希望加强同阿斯塔纳之间的全面合作。

会谈中，双方还就共同关心的国际重大问题进行了讨论。其中包括，哈萨克斯坦接任联合国安理会轮值主席国职务和叙利亚问题阿斯塔纳进程等。

访问期间，外交部长访问期间还同英国金属材料制造商"Metalysis"、"TheCityUK"等公司以及《金融时报》代表举行会谈。此外，外交部长还出席了欧亚国际关系理事会助援委员会例行会议。

阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦正在对进一步改善投资环境做出努力工作，其中还包括同英国在内的欧洲国家加强合作关系等。在世界银行最新公布的营商环境报告中哈萨克斯坦位列第36位，而作为占据哈萨克斯坦经济近五成的货物周转率和投资额的欧洲国家起到了重要的作用。

会谈最后，双方还就哈萨克斯坦和中亚国家与欧洲进一步发展合作关系以及物流、能源、金融技术等领域发展问题交换了意见。

【翻译：冰山 编辑：小穆】