北哈州将在北京开设投资事务办公室

哈通社/彼得罗巴甫尔/11月28日 -- 据北哈州州政府消息，该州州长库马尔•阿克萨卡洛夫27日率团访问中国湖北省。

访问期间，北哈州代表团同中国当地企业代表举行会谈，并就地区投资机会、投资条件以及工作要求的问题进行了介绍。此外，阿克萨卡洛夫就建设联合企业问题邀请中方代表访问北哈州。

中包括农业、生产业、汽车制造以及经贸等领域。此外，地区投资项目得到了政府生产基础设施的支持。地区政府还将对每个项目工作情况进行逐一观察。

访问期间，北哈州州长同该地区从事食物生产领域的企业领导人举行了会谈。此外，还与中国湖北省省长王晓东签署双边合作备忘录。



另外，工作访问期间，阿克萨卡洛夫会见十堰市市委书记张维国，并就双边合作前景进行了讨论。

"中国湖北省总人口达6100万，经济总量位居中国第五位，而全省生产总值位居中国第7位。具有发达的工业综合体和强大科教基础的中国湖北和拥有丰富农业资源的北哈州之间展开合作，将会为双方经济带来新动力。" 阿克萨卡洛夫说。



据北哈州政府透露，除中国湖北省外，山东、河南、江苏、山西、陕西等地也有望同北哈州展开合作。

对此，北哈州计划在中国首都北京市开设投资事务办公室，该办公室旨在解决双边合作相关问题。

【翻译：冰山 编辑：小穆】