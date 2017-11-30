中国投资商有意在我国建植物油生产厂

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 哈萨克斯坦农业部食品安全司技术管理局局长泽因诺拉·沙里珀夫29日在阿斯塔纳举行的"KazOil 2017"论坛上表示，中国投资商有意在哈萨克斯坦建植物油生产厂，并希望进口加工成品。

会中，沙里珀夫就哈萨克斯坦巨大的出口潜力以及具备制造高质量产品所需的生产力进行了介绍。

"根据2016年粮食收获总量统计显示，油籽作物收获量达历史新高200万吨。该数据较2012-16年平均年收获量增长27%。此外，加工领域也得到了卓有成效的发展，2016-17年10个月，植物油产量较近几年增长22%。" 沙里珀夫说。

据了解，过去5年，哈萨克斯坦油籽作物播种面积从180万公顷增长至200万公顷，其中多数为向日葵（41%）以及亚麻（32%）。根据国家2017-2021年国家农工综合体发展路线图，哈萨克斯坦油籽作物播种面积2021年预计将达300万公顷。

另外，农业部代表还指出，目前中国是哈萨克斯坦植物油主要出口国家。2016-17年间，哈萨克斯坦共向中国出口油籽作物15万吨以及植物油4.1万吨。

沙里珀夫表示，考虑到中国市场对油籽作物日益增长的需求量以及哈萨克斯坦市场潜力，便利的物流环境，哈萨克斯坦拥有扩大出口量的巨大可能性。此外，中国对投资哈萨克斯坦食用油产业以及对进口成品表现出浓厚的兴趣。近期，中国企业同哈萨克斯坦企业联合在北哈州塔伊恩沙县建造了年产量将达300吨的植物油生产厂。

值得一提的是，2016年哈萨克斯坦的向日葵收获量进入全球前10，占全球总收获量的2%。

据了解，29日，首届"KazOil 2017"国际会议在阿斯塔纳举行。会议邀请了哈萨克斯坦大型植物油生产商以及来自其他国家的相关领域公司代表参加。

会议框架下，"哈萨克农业"国家控股公司（KazAgro）旗下的农业信贷股份有限公司同"哈萨克斯坦植物油联盟"法律实体协会签署合作备忘录。此外，"哈萨克农业"旗下的"食品合约企业"股份有限公司就食用油市场建立统一出口政策签署了一系列备忘录。

【翻译：冰山 编辑：小穆】