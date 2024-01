哈通社/阿斯塔纳/12月3日 -- 美国驻联合国外交代表团今天宣布,美国总统川普执政团队已让美国退出联合国一项改善移民和难民问题解决方案的协定。

外交代表团发表声明说:"今天,美国驻联合国外交代表团告知联合国秘书长,美国将退出全球移民契约(Global Compact on Migration)。"



联合国大会193个成员国在2016年9月无异议通过不具约束力的〝纽约移民与难民宣言〞(New York Declaration for Refugees and Migrants),誓言维护难民权利,协助重新安置他们,确保难民取得教育与工作机会。

声明说:〝这项纽约宣言所涵盖的许多条款,并不符合美国移民和难民政策,以及川普执政团队的移民准则。因此,川普总统决定让美国退出落实契约的程序。〞联合国希望各国能藉由这项契约,在2018年达成国际共识。



【编辑:木合塔尔·木拉提】