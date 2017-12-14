纳扎尔巴耶夫总统接见总穆夫提乌拉兹吾勒

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统13日在总统府接见新任哈萨克斯坦总穆夫提塞利克拜•哈吉•乌拉兹吾勒。

会谈中，总统表示，安排此次会谈，一方面是对总穆夫提塞利克拜•哈吉•乌拉兹吾勒的履新表示祝贺。



"在独立的基础上，我们得以恢复了传统的宗教信仰，哈萨克斯坦政府将坚定的保障每一位共和国公民的信仰自由。"总统说。



总统强调，在国内有关宗教信仰的工作当中，宗教事务和社会组织管理部将发挥重要的作用。



总统还表示，哈萨克斯坦是一个世俗国家。组建宗教管理部门，并不是为了给宗教带上枷锁。相反，是为了保障宗教信徒的合法权益。



总统强调，宗教界人士应与政府部门通力合作，向民众正确的、广泛的介绍和解释正在制定和推行的宗教领域管理法规。



总统谈及今年4月同哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局人员之间的会谈。当时的会谈中，双方就意识现代化、国家历史和传统精神文明的复兴等内容进行了交流。



"爱国主义和稳定的国内秩序，是国家未来的保障，我们需为此共同奋斗。"总统说。



纳扎尔巴耶夫强调，有必要澄清传统哈乃尔学派的基本原理，并提高对个别激进宗教运动信徒的认识。



此外，纳扎尔巴耶夫还强调，宗教团体除开展传统的社会福利事业外，也应在科研和提高公众意识等领域发挥自身的作用。



总穆夫提对总统的接见表示感谢。



他表示，发展传统宗教教育机构，是目前哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局重要的责任之一。



"在您的署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》当中，强调了追随世界各地新趋势和变化的必要性。目前，我们的神职人员正在学习和研究各国新文学成就，并在布道当中向信众传达各类新的知识。"他说。



在会议最后，哈萨克斯坦总统和总穆夫提就宗教教育问题进行了讨论。







【编译：木合塔尔·木拉提】