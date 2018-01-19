我国常驻联合国代表：纳扎尔巴耶夫总统发表的声明获得联合国安理会通过

哈通社/纽约/1月19日 -- 哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马若夫19日表示，纳扎尔巴耶夫总统发表的声明获得联合国安理会通过。

奥马若夫表示，目前哈萨克斯坦是联合国安理会的轮值主席国。纳扎尔巴耶夫总统去年1月曾提到的7个优先事项以保险外交形式引入了本次声明中。其中提到了核裁军、建立信任措施以及联合国百年纪念之际建立没有战争的世界等话题。纳扎尔巴耶夫总统提出的建议目前已得到通过。此类声明应由联合国安理会成员国集体批准通过。因此，这次声明也体现了联合国将接受纳扎尔巴耶夫总统的想法和建议。如今，为其得到落实还需要做大量工作。



另外，他还提到纳扎尔巴耶夫总统在联合国安理会上的立场拥有特别的历史性质。



"今天大家在这里听到了哈萨克语的声明，这在国际社会也可以说是一个重要的事件。纳扎尔巴耶夫总统面向和平的政策具有重要的意义，他还得到了全世界认可与信任。这对于全国人民来讲具有重要的意义。" 奥马若夫说。



据他透露，纳扎尔巴耶夫总统成功明确了哈萨克斯坦对全球重大问题的立场。



"纳扎尔巴耶夫总统向世界组织传递了一个重要的信息，并呼吁在信任措施基础上建立外交关系。目前正缺少这种信任措施。哈萨克斯坦曾在1992年在联合国有关建立信任措施和联合行动的会议上提出这一建议。而如今国际社会增加了对这种信任措施的需求。纳扎尔巴耶夫总统声明中强调指出，在这一基础上建立关系缺乏政治意愿以及各国家领导人彼此之间的信任。" 奥马若夫说。



他还透露，安理会各成员国认为哈萨克斯坦呼吁全球和平的倡议是为解决国际问题做出的重要贡献。



"纳扎尔巴耶夫总统在联合国安理会发表的讲话中所提到了优先事项对于外交部以及驻联合国常驻代表团来说是一项重要的任务。我们所担任轮值主席国期间的主题（不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施、建立阿富汗和中亚区域合作伙伴关系）赢得了安理会成员国大量的支持。会中，所有国家代表以认真的态度听完纳扎尔巴耶夫总统的讲话。相信这一话题将在第二次辩论会议中得到热议。"他说。



常驻联合国代表还表示，哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国拥有以下三个特点。



"第一，我们成为首个在联合国及安理会为新成员立旗举行正式仪式的国家，这一活动或许成为传统；第二，成功举行为国际社会留下深刻印象的伊朗问题紧急会议；第三，我们在联合国安理会向伊朗托付了任务。20个阿富汗社会代表在喀布尔举行了15次会议。自此之前，有多个国家曾尝试这一举措，但未能成功。" 奥马若夫说。



最后他还表示，有关对于阿富汗和中亚国家的援助还将由联合国安理会通过。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】