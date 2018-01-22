哈萨克斯坦有望与德国展开农业领域合作

哈通社/柏林/1月22日 -- 21日，《绿色周-2018》国际农业展框架下举行的主题为《发展农业和农工综合体 - 德国商机》的圆桌会议在柏林拉开帷幕。

据了解，此次活动由哈萨克斯坦驻德国大使馆以及哈德农业政治对话组织机构共同支持下举行，会议吸引了多个德国企业及农业协会代表参与。



会议期间，哈萨克斯坦驻德国大使波拉特•努斯泊夫向德国代表就纳扎尔巴耶夫总统《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文中的农业综合体发展基本目标和方向进行了介绍。





"通过与德国开展农业政策对话，有效利用了农业潜力并以科学与经验向哈萨克斯坦农工领域持续发展提供了帮助。"努斯泊夫说。



萨肯•塞弗林农业大学校长阿赫勒别克•库热希巴耶夫发表讲话并提到，世界粮食计划署已将哈萨克斯坦列为世界5大粮食出口国之一。





《哈萨克斯坦-德国农业政策对话》项目负责人蒂哈尔德强调，哈德两国之间建立的稳定合作关系，两国农业政策对话主要目标是确保高等教育机构之间的科学合作并为立法提供帮助。





消息称，与会代表还就哈萨克斯坦投资吸引力以及农业、农业机械制造等领域展开联合项目等问题进行了讨论。



值得一提的是，《绿色周 -2018》国际农业展会框架下，来自67个国家近1600件作品参加了本次展会。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】