中国哈萨克人举行古老滑雪比赛

哈通社/阿斯塔纳/1月27日 -- 据新华社消息，新疆阿勒泰地区阿勒泰市1月24日举行古老滑雪比赛，当地哈萨克族和蒙古族青年参加了比赛。

据了解，因发现距今约1.2万年前人类滑雪姿态图案岩画，阿勒泰被称为"人类滑雪起源地"，当地人使用的毛皮滑雪板被认为是最古老的滑雪板之一。

数百年前，牧民曾以毛皮滑雪板作为狩猎的主要交通工具，用松木做板芯，滑行面用马小腿皮包裹，上山时逆毛，增加摩擦和抓地作用，下山时顺毛，滑行如风，仅用一根木制手杖调整方向。



如今，在远离居住点的深山冬牧场里，毛皮滑雪板依然是牧民放牧的主要工具。牧民们经常在自家附近的山坡上练习和比赛，久而久之，逐渐扩展成为以县乡为单位的地区性比赛。

在政府的支持下，阿勒泰地区的喀纳斯、禾木、可可托海等毛皮滑雪传统深厚的地区都成立了古老滑雪队，每年冬天，阿勒泰会举办十几场专业赛事，极大地带动了传统技艺的发展壮大，古老毛皮滑雪也成为阿勒泰地区最具特色和人气的冬季群众体育项目。





据悉，"毛皮滑雪板"哈萨克人称"察纳"，是一种古老的雪地出行工具，用松木做板芯，滑行面用马小腿皮包裹。

【编辑：小穆】