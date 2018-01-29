阿肯玛合詹•朱玛巴耶夫纪念活动在土耳其安卡拉举行

哈通社/卡斯塔莫努/1月29日 - 据报道，安卡拉首次举办以玛合詹•朱玛巴耶夫的纪念日为主题的会议。

为庆祝伟大的哈萨克斯坦阿肯玛合詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年，突厥语国家宣布2018年为"玛合詹•朱玛巴耶夫年"。



欧亚作家联盟组织了一场以玛合詹•朱玛巴耶夫为主题的演讲，演讲人为Gazi大学的副教授费尔哈提•塔米尔。



费尔哈提•塔米尔是第一位在土耳其写下关于玛合詹•朱玛巴耶夫的著名作家，并在1993年独立之初，将阿肯的诗歌翻译成了土耳其语。二十五年来，他一直在突厥语国家中宣传着玛合詹•朱玛巴耶夫的作品。



欧亚作家联盟主席亚库普•奥马尔格鲁在开幕词中介绍了诗人的作品对突厥语族文学的贡献，这突出了他的诗歌在部族人民历史上的特殊作用。之后费尔哈提•塔米尔向土耳其读者介绍了关于玛合詹的生平趣事，并对他的诗歌进行了分析。他还分析了"阿拉什"党的人物与玛合詹精神之间的联系，并评价道:"在百年前的哈萨克文坛当中，向玛合詹这样充满民族性、激情和文学性的作品是绝无仅有的。"



突厥文化国际组织哈萨克斯坦共和国教育和科学部代表阿斯哈尔•塔尔干巴耶夫在会上发表了讲话，而诗人阿里•阿巴什也朗诵了由他本人翻译成土耳其语的玛合詹的诗歌集。



值得一提是，宣布2018年为"玛合詹•朱玛巴耶夫年"的突厥文化国际组织，计划以更盛大的形式庆祝阿肯的纪念日。2月16-20日期间，将在土耳其的卡斯塔莫努市和安卡拉市，举办"为玛合詹•朱玛巴耶夫年"开幕式，而来自阿肯故乡的代表团也将参加本次活动。



【翻译：达娜 编辑：木合塔尔·木拉提】



