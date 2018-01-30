萨金塔耶夫祝愿冬奥会体育健儿取得佳绩

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫30日在政府会议上听取了文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒和其他体育领域代表作出的报告，同时祝愿运动健儿们在本届冬奥会上取得佳绩。

"距冬奥会开幕式还剩一点时间，我们对此特别期待。祝愿运动员们比赛中取得佳绩，并以奖牌凯旋而归。"萨金塔耶夫说。

消息称，距第23届冬奥会开幕仅剩10天。此前报道，哈萨克斯坦在本次万众瞩目的国际赛事中共收获57个参赛席位，将在9个大项中角逐奖牌。



"目前参加本届冬奥会的运动员们已经进入备战工作的最后阶段。在芬兰首都赫尔辛基举行的世界花样滑冰锦标赛上，哈萨克斯坦运动员伊莉扎别特•图尔森巴耶娃以出色的表现为哈萨克斯坦赢得了平昌冬奥会女单项目2个参赛席位。此外，索契冬奥会铜牌得主、著名的哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭也将参加本届冬奥会。同时，哈萨克斯坦短道速滑队获得了10个参赛席位。" 穆罕麦迪吾勒说。



据统计，2016-2017年间，哈萨克斯坦在冬季项目各类比赛中获得了129枚奖牌，其中包括37金、38银、54铜。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】