突厥议会协调会议在巴库举行

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 - 据twesco.org消息，突厥语国家议会大会（TurkPA）突厥语国家合作委员会、国际突厥学院、突厥文化国际组织、突厥文化和遗产基金会第四次协调会议8日在阿塞拜疆巴库举行。

会议由突厥语国家议会大会秘书长阿勒腾别克•玛茂苏珀夫主持，突厥语国家合作委员会秘书长拉米尔•哈萨诺夫、突厥文化国际组织秘书长杜森•卡塞伊诺夫、突厥文化和遗产基金会主席久娜伊•埃芬季耶娃、国际突厥学院常务秘书阿斯哈特•克斯克巴耶夫及多位专家学者出席会议。



与会各方就突厥语国家合作组织2017年的各项工作进行了总结，并就2018年的各项计划天进行了讨论。



与此同时，各组织秘书处就协调合作和相互开展信息交流等问题达成了广泛共识。





此外，各方就举办突厥文化国际组织25周年、TurkPA成立10周年，以及庆祝在突厥语国家当中知名度极高的哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年及吉尔吉斯作家成吉斯•艾特玛托夫诞辰90周年庆祝活动达成了协议。



会议最后，各方一致同意于2018年在阿塞拜疆由突厥文化和遗产基金会主办下一次协调会议。





突厥语国家议会大会（Parliamentary Assembly of Turkic-speaking countries），是由哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯斯坦四国成立的旨在加强四国议会间交流的区域组织。



【编译：木合塔尔·木拉提】