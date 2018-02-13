我国曼吉斯套地区农业发展日益繁荣

哈通社/曼格斯套/2月13日--曼格斯套州州长耶拉勒•托赫詹诺夫表示，2017年，曼格斯套农业产品产量总价值为137亿坚戈，位居我国首位。

该州积极响应纳扎尔巴耶夫总统指示，增加出口量并加强该领域各项合作关系。



曼格斯套州有超过50万头的畜禽，其中马的数量居多。 在贝纽、曼格斯套和土卡拉地区畜牧业发展日益繁荣。 然而，养殖户数量略有下降。 因此，政府为提高畜牧业生产力，制定了针对养殖户的补贴政策。 统计显示，2016年提供补贴3800万坚戈，而2017年的补贴增加了近两倍，达到6030万坚戈。



该地区畜牧业的主要问题之一就是缺水，养殖户需在养殖场配备用于满足牲畜用水的机井。截至目前，该州农业用机井数量已增至60口。







此外，曼格斯套地区的种植业的产量也有所增长。 去年，农作物面积达到1100公顷，而今年为1200公顷。 其中，温室的数量也有所增加，去年为27个，今年增至30个。



州长下达的主要任务之一就是提高农业生产力、增加家畜数量以及扩大谷物面积并增加温室数量。



值得一提的是，"光明资本项目"开始实施。在农业方面，任何有投资意向或创业人员可拿到1%的信贷。



【编译：达娜】