哈萨克旅游国有公司：有必要发展家庭旅游业项目

哈通社/阿斯塔纳/2月23日-- 哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）建议扩大家庭旅游业的发展。

哈萨克旅游国有公司副总裁提穆尔•杜伊森哈利耶夫在近日举行的"儿童和青少年旅游业发展新机遇"讨论会上表示，哈萨克斯坦国土面积位居世界第九。国家东部地区的儿童不了解西部地区；南部地区的儿童不了解北部地区。因此，非常有必要发展儿童和青少年旅游、家庭旅游、露营以及房车旅游的路线图。



杜伊森哈利耶夫说："我们可以学着不依靠火车和飞机，背上双肩包，去攀登高山和岩石。因此，要在安全地带多建造营地和度假村以便在天气恶劣时也能拥有愉快的旅途。我相信这将成为最有前途的国家项目之一。"



副总裁还表示，许多发达国家现金流的80%来自国内旅游产业。因此，发展儿童和青少年旅游项目的前景将非常可观，而几乎每个家长也都会为了孩子的兴趣不惜投入。



此外，根据教育和科学部提供的数据，我国只有2.6％的中小学学生参加过旅游项目。也就是说，300万学生中只有8万个学生参加了旅游-区域研究的项目计划。



【编译：达娜】