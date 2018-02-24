外交部长谈阿斯塔纳进程在解决叙利亚局势中的意义

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫24日在接受哈通社记者采访时谈及了阿斯塔纳进程在解决叙利亚冲突中的作用。

阿布德拉赫曼诺夫说："在阿斯塔纳进程框架下达成的共识只涉及解决叙利亚局势方案的一部分，即2016年12月的停火制度和该机制框架下设立的冲突降级区。"

外交部长指出，在评价伊朗、俄罗斯和土耳其等国家在阿斯塔纳进程框架下达成的协议时，应关注这一问题。要清楚的明白，除了上述担保国以外，叙利亚伊斯兰共和国政府和包括2000多个居民区的10多个反武装组织也积极参与了落实该共识。

"因此，很难评价阿斯塔纳进程和过去的8轮和谈的意义。停止冲突行动的主要任务已得到解决，叙利亚政府和反武装组织坐在了阿斯塔纳和平会议谈判桌上。2017年开始叙利亚武装冲突和平民伤亡情况显著减少，担保国建立了停火机制冲突降级区。也就是说，去年开始叙利亚人道主义情况有所改善。"他说。

阿布德拉赫曼诺夫就东古塔平民、妇女和儿童伤亡情况增加表示担忧。

"哈萨克斯坦呼吁参与解决叙利亚冲突的各方、叙利亚政府和反武装组织遵守停火机制。为国际组织和他们的人道主义使命对东古塔情况进行评估创造条件具有重要意义。"他说。

外交部长坚信阿斯塔纳进程担保国外长在3月中旬阿斯塔纳举行的会议上通过采取更多建设性措施，严格执行叙利亚的停火协议和冲突降级区。

阿布德拉赫曼诺夫还表示，哈方希望担保国通过其影响力，让叙利亚政府和武装反对派迈出建立信任措施的实际步骤，进行交换囚犯和遣返遇难者遗体。他同时还称，阿斯塔纳进程已被证明是解决叙利亚冲突的有效机制，并成为了联合国日内瓦和谈在解决该国冲突的主要部分。

"根据纳扎尔巴耶夫总统于2015年9月在纽约提出的建议，巩固所有有关国家在联合国主持下努力建立全球反恐联盟至关重要。"他说。

【编译：小穆】