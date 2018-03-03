哈萨克斯坦禽蛋产品企业渴望打开中国市场

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 - 哈萨克斯坦的禽蛋生产商计划开展对华出口业务。

哈萨克斯坦禽蛋产品生产商联合会主席马克西姆•柏志科表示，中国市场是他们的下一个目标。



"如果说，五年前哈萨克斯坦禽蛋产品生产商的主要发展方向是满足本土市场需求的话，这一目标已经得到了实现。我们的生产规模已经足以满足本地需求，并有富余产品用于出口，而中国这个巨大的市场就在我们身边。目前我们的产品已经出口值乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗等国，其中仅阿富汗在2017年就进口了来自我国的2.5亿枚禽蛋，价值1300万美元。我们的产品在竞争力方面很有潜力。"他说。





据其介绍，目前伊朗方面也表达了进口我国禽蛋产品的意向，双方正在就此进行对话。



"出口规模每年都以三倍以上的规模增长。2015年我们出口的鸡蛋总数是2000万枚，而2016年达1.2亿，2017年达2.8亿。我们仍有能力继续提升产量，但需要能够消化这一产量的市场。由于质检方面的问题，中国并不从哈萨克斯坦进口禽蛋产品。去年中国的质检机构曾经考察了除禽蛋生产商以外的哈国企业。"他说。



马克西姆•柏志科表示，禽蛋产品生产企业希望有关部门能够提供协助，积极同中方接洽，以便于打开出口中国市场的通道。



"我国每年生产的鸡蛋总量约为40亿枚，而这只占中国年消耗量的1%，我们并不打算把所有的产品都一股脑的卖给中国，只是希望能够出口约4亿左右的禽蛋产品，不过是中国需求量的0.1%。我们对新疆的市场兴趣最大。"他说。



值得一提的，3月2日，副总理兼农业部部长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫考察了位于阿克莫拉州切利诺格拉县的农业企业，并同当地企业主就该行业主要问题进行了讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】