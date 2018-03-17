纳扎尔巴耶夫总统会见阿斯塔纳进程担保国外交部长

哈通社/阿斯塔纳/3月17日 -- 据总统府新闻据消息，纳扎尔巴耶夫总统16日在总统府同叙利亚问题阿斯塔纳进程担保国俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫、土耳其外交部长迈乌吕特•查武什奥卢和伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫举行会晤。

会谈中，各方就阿斯塔纳平台就停止叙利亚武装冲突进行的协议成果和前景问题进行了讨论。

总统指出，阿斯塔纳进程在停火问题上达成了一系列共识。

"叙利亚冲突是我们和整个区域的热点问题。武装流血冲突导致40万人，其中包括妇女和儿童在内的平民遇难。这一冲突在地区造成不利影响。此外，阿斯塔纳进程唤醒了停止叙利亚武装冲突的希望。阿斯塔纳和谈加强了日内瓦进程。"纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦支持联合国安理会关于该地区停火的决议。

俄罗斯外长拉夫罗夫向纳扎尔巴耶夫总统就提供阿斯塔纳和谈平台表示感谢，并指出寻求解决叙利亚冲突的重要性。

"过去两天，东古塔近2万名居民获得了离开了该地区机会。目前，我们同联合国就在他们返回家园之前为他们提供生活必需品的问题进行讨论当中。" 拉夫罗夫说。

俄罗斯外长还指出，阿斯塔纳和谈在寻找解决叙利亚问题中提供了有效帮助。

"阿斯塔纳发起了所有人认可的进程。最重要的是，阿斯塔纳和谈在叙利亚冲突框架下激发了所有领域的努力。其中包括，反恐行动和建立冲突降级区。停火机制显著减少暴力冲突的发生。此外，这是解决人道主义问题的更有效方法。" 拉夫罗夫说。

土耳其外长查武什奥卢谈及阿斯塔纳进程的有效性，并表示支持这一形式的谈判。

"阿斯塔纳和平会议举行已超过1年多的时间。我们在这一进程框架下取得了有效成果，得到了进展。昨天信任措施工作组首次会议在阿斯塔纳举行，并就相互交换俘虏问题进行了讨论。我们希望在阿斯塔纳平台保持这一趋势。我们对这一进程的前进带来了新的动力。"他说。

土耳其外长还强调，要寻找叙利亚冲突的政治解决方法。

伊朗外交部长扎里夫指出，尽管还存在东古塔问题，各方已成功减少了叙利亚境内的暴力冲突。

"尽管东古塔局势加剧，我们仍通过解决部分人道主义问题来缓解局势。 叙利亚平民得到了保护。 昨天，我们开始开展在各方之间建立信任工作。"他说。

扎里夫还强调，阿斯塔纳平台在通过政治手段解决叙利亚局势和形成立场工作中具有重要作用。

【编译：小穆】