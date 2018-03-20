卡拉干达州农产品出口量有所增长

哈通社/卡拉干达/3月20日-卡拉干达州农业部门主管萨根江•阿拉卡朔夫在日前举行的州政府会议上表示，2018年，卡拉干达州农产品出口量预计为21.1万吨。

他报告了该地区2017-2021年国家农工综合体发展路线图的执行指标。



阿拉卡朔夫说："2017年，卡拉干达地区的农产品和加工产品出口量为19万吨，达4080万美元。小麦和麦斯林（小麦和糖浆混合物）的出口量翻了一番：出口量为4万吨，达400万美元。而土豆出口量增加到了1万吨，高达300万美元，增长3.4倍。"



卡拉干达州向国外出口鸡蛋、人造黄油以及通心粉等。这些产品的出口量也有所增加。



据了解，去年，该地区收获了64.6万吨小麦和32.25万吨土豆，鸡蛋产量达6.3亿个。



此外，2018年，计划在该地区90.8万公顷土地上播种夏季作物。与去年相比，种植面积增加了55.6公顷。 据预测，小麦和马铃薯的产量将增长2％，鸡蛋产量增长3％。



最后，卡拉干达州州长叶尔兰•霍夏诺夫强调纳扎尔巴耶夫总统提出的国家农工综合体发展路线图的重要性。他表示，五年内，农业部门的劳动生产率应提高2.5倍。



【编译：达娜】