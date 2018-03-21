纳扎尔巴耶夫总统向全国人民致以纳乌鲁兹节日问候

哈通社/阿斯塔纳/3月21日 -- 纳扎尔巴耶夫总统21日出席在阿斯塔纳世博园举行的纳乌鲁兹节音乐剧，并通过媒体向全国人民致以节日祝贺。

纳扎尔巴耶夫说："尊敬的同胞们，我衷心祝贺全体哈萨克斯坦人民纳乌鲁兹节日快乐！这是我们经过漫长的冬天、寒冷和大风后期待的节日。根据我签署的总统令，我国将连续3天庆祝该节日。从古代延续至今的传统节日，哈萨克斯坦获得独立后重返了我们之间。独立以来，我们一直都在庆祝纳乌鲁兹。将来，该节日将会成为我们的新年节日。彼得一世从西方引进了公历1月1日新年节日，我们也会继续庆祝该节日。但是，纳乌鲁兹是我们主要的传统节日。"

总统表示，独立以来，哈萨克斯坦进行了大量工作。这都是人民团结和谐基础下得到了落实。目前，根据全球局势，哈萨克斯坦正在推动现代化、数字化、精神文明复兴和其他项目。5大社会举措主要方向是提高人民生活水平。

"这些年来，哈萨克斯坦在国际社会的地位得到了提高。由于强大的团结，国家威望越来提升。未来，我们将继续加强团结。这将我们未来取得成就的基础。"纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆】