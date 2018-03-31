我国驻吉大使向该国总统递交国书

哈通社/阿斯塔纳/3月31日 - 据外交部消息，哈萨克斯坦驻吉尔吉斯共和国特命全权大使卡里姆•阔克雷科巴耶夫30日向吉尔吉斯共和国总统索隆拜•热恩别科夫递交国书。

吉尔吉斯总统热恩别科夫在接受国书的同时，向大使履新表示祝贺，并强调他相信大使将在今后的履职过程中，为兄弟般的两国关系不断发展作出贡献。



吉总统表示，他在短期内两次访问哈萨克斯坦，与纳扎尔巴耶夫总统举行会谈并出席了中亚国家元首峰会。



«在这两次行程当中，我们签署了一系列重要的协议，讨论了共同关心的重要问题。对您担任驻吉大使一职，我感到十分高兴，并坚信双方的关系将会不断加深，哈萨克语吉尔吉斯是这个世界上关系最为紧密的兄弟民族。» 热恩别科夫说。



阔克雷科巴耶夫就吉尔吉斯为加深两国人民在人文、经济等领域的合作积极创造条件表示感谢。他表示，哈萨克斯坦与吉尔吉斯之间的互信拥有坚实的法律基础，两国总统此前就边境问题签署的历史性文件同样可以证实这一点。





阔克雷科巴耶夫大使还指出，哈萨克四天文化、体育和教育界代表出席即将在2018年举办的吉尔吉斯著名文学家艾特玛托夫诞辰90周年活动，以及第三届世界游牧民族大赛等活动，也将不断加深两国在人文领域的交流合作。



大使还邀请吉方共同参与阿斯塔纳市20周年庆典活动。



【编译：木合塔尔·木拉提】