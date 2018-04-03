哈中就农产品出口要求达成了共识

哈通社/阿斯塔纳/4月3日 -- 哈萨克斯坦农业部第一副部长阿尔曼•埃维涅夫3日在政府会议上就农产品检疫安全状况进行汇报时表示，农业部已同中国就小麦、麦麸以及大豆出口要求问题达成了共识。

据他介绍，农业部正在就我国植物产品进入国际市场过程中解决检疫安全问题正在进行相关工作，目前已同中国就小麦、麦麸以及大豆出口要求达成协议。

"今年4月22-29日，来自中国的检疫安全人员将对北哈州、东哈州、巴弗洛达尔州以及阿拉木图州有意向中国出口滤饼、苜蓿的企业进行检查工作。根据检查结果，将通过以上农产品的出口条件。此外，5月，预计还将对玉米和大麦进行检查。对此，我们计划要求地方政府协助中国专家们进行检查" 埃维涅夫说。

埃维涅夫表示，隔离检疫员的工作原则应从授予证书到保障检疫安全的角度上做出改变。为此，有必要将这一过程自动化。

"此外，关于检疫安全认证的新标准已经制定完成。新标准将对隔离检疫产品引进监管机制、检疫风险分析工作认证过程电子化以及提高生产及运输隔离检疫产品生产商的责任心起到重要作用。"农业部副部长说。

【翻译：冰山】