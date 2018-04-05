上合组织国际新闻交流项目在中国启动

哈通社/北京/4月5日 -- 本月3日，中国国际新闻交流中心上海合作组织分中心首期项目开班仪式在中国首都北京举行，包括哈通社驻华记者在内，来自五个国家的十二名记者出席了会议。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，由中国公共外交协会、北京外国语大学和中国国际新闻中心上海合作组织新闻中心联合启动的这一大型项目，是上合组织国家搭建的首个媒体间交流平台，旨在促进成员国之间信息的互联互通，增进彼此了解。





交流项目期间，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和白俄罗斯的12名记者将在中国生活三个月，切身感知中国、了解中国的文化和传统，并同中国的科学家、记者和政治家会面。



在抢目启动仪式上发言的中国外交部新闻司副司长李明刚表示，参与项目的记者们所在的国家都是中国的好邻居、好伙伴，中国欢迎各国记者的到来，也希望记者能够增加往来、相互支持，发挥好自己的桥梁作用，促进各国民众之间的沟通。





他强调，记者们将有机会了解中国5000年的历史文化以及中国最新的发展成就，例如高铁、电子支付和网络销售系统等。



"今年是中国改革开放40周年，这是记者朋友们了解我国改革成果的好机会，中国人民加强同友好人士交流的好机会。"他说。





值得一提的是，上合组织成员国元首理事会第十八次会议将于今年六月在中国青岛举行，这是继2017年印度和巴基斯坦被正式接纳为上合成员国并形成"上合八国集团"格局后的首次元首峰会。



【编译：木合塔尔·木拉提】