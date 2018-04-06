朝鲜和韩国首脑峰会筹备工作首次会议结束

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 据韩联社报道，韩国青瓦台5日表示，韩朝当天上午10时至下午2时在板门店韩方一侧的和平之家举行韩朝首脑会谈筹备会议，双方就首脑会谈的礼宾、警卫、新闻报道安排事宜进行了长达4个小时的磋商。青瓦台则根据在最终敲定前不公开会议内容的韩朝协议，当天不对外公布会议内容。

青瓦台方面表示，韩方的国家情报院第二次长金相均和朝方的国务委员会部长金昌善（音）率团与会，韩方另有总统府礼宾秘书赵汉起、警卫处副处长辛容郁（音）、首席宣传秘书权赫基、国政状况室主任尹建永出席会议，朝方另有5名负责警卫和礼宾事务的工作人员与会。



资料图片：左为金相均、右为金昌善。（韩联社）

尹建永是韩国总统文在寅的心腹，曾作为文在寅的特使与国安首长郑义溶一同访朝与金正恩会面，上周又借韩星赴朝演出之机再访平壤。金昌善则被视为金正恩执政以来一直担任"大内总管"的身边红人，曾在平昌冬奥期间随金正恩的妹妹金与正等朝鲜高官访韩。

韩方原定由赵汉起出任代表团长，当天根据朝方上午发来的代表团名单进行了调整，改由与朝方团长同一级别的韩朝首脑会谈筹委会运营支援部长金相均率团与会。

作为报道部分协商代表与会的权赫基当天在青瓦台举行记者会时表示，双方已就所有问题开展了真挚而充分的讨论。由于双方商定在做出最终决定前不公开会议内容，因此具体内容尚无可奉告。接下来双方还将举行几次工作会谈也未确定，但双方已敲定举行第二次会谈，时间待定。



资料图片：左起依次为金相均、赵汉起、权赫基、尹建永、辛容郁（音）。（韩联社）

据悉，双方就朝鲜国务委员会委员长金正恩跨境访韩动线、与文在寅初次见面的时间和方式、正式会谈起讫时间、两人是否共进午晚餐、是否允许现场直播、入场记者名额等首脑会谈细节和警卫安排进行了深度讨论，还实地考察了会场熟悉环境。