外交部公共咨询委员会讨论中亚国家间的合作问题

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 哈萨克斯坦外交部6日举行公共咨询委员会会议，并讨论中亚国家间合作问题。

会议期间，委员会各成员默哀一分钟悼念已逝的"哈萨克斯坦公民联盟" 法人协会主席努尔兰•肯杰别克吾勒•叶热木别托夫。会中发表讲话的委员会主席、参议院国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃向叶热木别托夫平生为委员会所做的工作表示衷心感谢并对外交部公共咨询委员会的工作给予了高度评价。





据了解，外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫会中做了主旨报告。外长强调指出，同邻国发展多方面合作关系是哈萨克斯坦外交政策的主要发展方向。



"3月15日在首都阿斯塔纳举行的中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议具有重要的历史意义，同时也展现了中亚国家文化与文明的共同之处。" 阿布德拉赫曼诺夫说。





纳扎尔巴耶夫总统主持召开的会议所取得的共识主要旨在保障各方安全与稳定、促进地区经贸合作关系、扩大文化交流并共同解决中亚面临的重要问题。外交部部长指出，国家间的建设性及互利关系为在该地区形成相互理解与合作关系创造了先决条件。



会中，分析人士苏丹•阿克姆别科夫就中亚地区经济合作的潜力和安全问题发表了联合报告。



另外，外交部副部长罗曼•瓦西里恩科就隶属公共咨询委员会的专家分析和信息图像组相关工作进行了报告。报告中详细介绍了外交部专家协会与媒体之间互相合作的现状和前景。





消息称，委员会各成员主要就加强议会外交、保护欧亚经济联盟结构中的国家提议、发展"哈萨克斯坦-新丝绸之路"基础设施项目、加强中亚人道主义合作等一系列问题进行了深入讨论。





据悉，哈萨克斯坦外交部公共咨询委员会下一次会议将于2018年秋季举行。









【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】