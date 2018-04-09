亚洲媒体高峰会议在三亚开幕 哈通社社长出席

哈通社/三亚/4月9日 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，在博鳌论坛2018年年会框架下，中国于9日三亚举办了亚洲媒体高峰会议。

来自亚洲40个国家的140多位主流媒体负责人，以及亚洲文化学者和相关代表共260余人出席了当天上天的开幕式。



哈萨克国际通讯社社长阿斯哈尔•奥玛若夫代表哈通社出席开幕式。



在9日的开幕式上发表致辞的中共中央宣传部部长黄坤明表示，如今世界正面临着百年一遇的巨大变革，保障和平与稳定的秩序需要包括亚洲各国在内的国际社会协同努力。在这一方面，媒体同样有着自己必须肩负的责任。



此次媒体峰会的主题为："亚洲媒体合作新时代--互联互通与创新发展"。峰会由中国中央广播电视总台联合博鳌亚洲论坛秘书处、中国公共外交协会共同主办。





据悉，开幕式上，与会的各国媒体将联合签署多项合作协议，并发表《中外媒体关于共同推进"一带一路"新闻合作联合建设的宣言》，表达各方在新闻信息共享、联合采访、人员培训和媒体发展方面深化交流合作的愿景。



除此之外，会议期间还将邀请各国文化学者展开亚洲文明对话，以及围绕"媒体交流合作助力构建亚洲命运共同体"、"‘一带一路'建设与国际传播新机遇"、"改革开放40年：中国发展与世界机遇"、"亚洲的多彩文明与交流互鉴"等多个主题展开分论坛讨论。



值得一提的是，为期四天的博鳌亚洲论坛2018年年会8日在海南三亚市博鳌镇举行，本次年会主题为"开放创新的亚洲，繁荣发展的世界"。本次年会吸引了来自全球60多个国家和地区的约2000位嘉宾参与。



中国国家主席习近平将于10日出席年会并发表讲话。



【编译：木合塔尔·木拉提】