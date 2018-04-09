《游牧人》三部曲介绍会在亚历山大图书馆举行

哈通社/阿斯塔纳/4月9日- 据哈通社驻埃及记者报道，4月7日，我国著名小说家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》三部曲的阿拉伯译本介绍会在埃及亚历山大图书馆举行。

据了解，该翻译项目由哈萨克斯坦驻埃及大使馆倡议发起。



活动在国际书展框架内举行，埃及学者、作家、记者及读者参与了该活动。



哈萨克斯坦驻埃及大使阿尔曼•伊萨哈利耶夫表示，"全球化的当代哈萨克文化"项目的实施将推动哈萨克斯坦与埃及之间的文化联系。

他指出，叶森贝尔林的小说《游牧人》已成为世界古典文学名著之一，对哈萨克文学领域有着非凡的意义。 小说描述了从550年前创立的哈萨克汗国时代起，到1916年民族解放运动时期的哈萨克民族史。







活动期间，伊萨哈利耶夫为著名埃及哲学家侯赛因•沙菲博士颁发了"哈萨克斯坦外交20周年"纪念勋章，并表示博士为加强两国文化联系，以及为《游牧人》阿拉伯译本的出版作出了贡献。此外，我国文化和体育部还为小说译者、Tanat大学教授穆罕默德•利雅德博士颁发了感谢函。



埃及文学家们称《游牧人》三部曲是世界古典文学和哈萨克斯坦史书的杰出作品，并表示该著作呈现出了哈萨克汗国时期哈萨克人民的无所畏惧和智慧才能。此外，他们还将叶森贝尔林与埃及著名作家、诺贝尔奖得主纳吉布•马哈富兹进行了比较。



值得一提的是，《游牧人》第三部的电影版也正在各埃及电视频道播出。同时，由哈萨克电影制片厂出品的连续剧《哈萨克汗国》也将被翻译成阿拉伯文并计划呈现给所有阿拉伯国家。







【编译：达娜】