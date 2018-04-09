纳扎尔巴耶夫总统接见教科部长萨哈迪耶夫

哈通社/阿斯塔纳/4月9日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统9日在总统府会见教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫。

会谈中，萨哈迪耶夫就2016-2019年国家教育和科学发展规划的落实情况进行了汇报。

纳扎尔巴耶夫指出，教育体系在实施国家政治、经济和社会改革方面发挥着特殊作用。

"我们正在实施的所有项目举措，其中包括面向人民群众的《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文、《精神文明复兴》规划以及数字化方案都非常注重教育领域的发展。国家教育质量是落实上述举措的保障。"总统说。

纳扎尔巴耶夫注重指出国家教育体系正在及时得到改革。总统还表示，个别的科目应过渡英文授课模式。

"科目过渡英文授课将从高中生开始实施。如果我们现在不向孩子教英语，我们将无法培养出专业的人才。这是时代的要求，父母则需要正确理解这一举措。此外，哈萨克语教学问题也应得到重视。"总统说。

会谈期间，教科部长就国家部分领域规划项目框架下的部门工作任务进行了介绍。

另外，萨哈迪耶夫还就发展学前教育领域所作出的工作结果进行了汇报。

"2018年，学前教育覆盖率将达95%。该数据将在建设私人幼儿园工作基础上实现。自2019年开始，将制定出学前教育领域统一标准。此外，公民们还将有机会通过移动设备进行子女幼儿园排位"他说。

萨哈迪耶夫还就普通学校根据纳扎尔巴耶夫精英学校教学经验引入新教育内容工作结果以及个别科目过渡英文教学所需的教师培训等方面工作情况进行了介绍。

"2016年，仅有2000名教师以英文授课。去年，共有1.15万名教师申请参加英文培训班。其中共有3000教师完成培训课程，并开始以英文授课工作。其余8000名教师正在参加培训课程。因此，到2019年，将有1.35万名教师能够有能力以英语对4门科目进行授课。"部长说。

会谈最后，纳扎尔巴耶夫总统向萨哈迪耶夫下达了一系列具体工作任务。

【翻译：冰山 编辑：小穆】