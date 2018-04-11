纳扎尔巴耶夫接见哈萨克斯坦人民演员卓勒加克斯诺夫

哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日在总统府接见哈萨克斯坦人民演员多斯汗•卓勒加克斯诺夫。

会谈中，总统高度评价卓勒加克斯诺夫对哈萨克斯坦电影业和戏剧领域做出的巨大贡献。

纳扎尔巴耶夫说："您是我国文化领域杰出代表之一，是哈萨克斯坦人民演员。多年来，您领导儿童和青少年戏剧院，并为国家文化领域的发展和哈萨克斯坦社会精神文明复兴做出了巨大贡献。"

总统指出，电影业对现代文化领域具有重要意义。

"目前，电影已成为表现民族意识和传统文化的主要工具之一。因此，我今天邀请您讨论推动国产电影业发展问题。"总统说。

卓勒加克斯诺夫就总统高度重视国产电影业发展表示感谢。

"您的全方面支持下，目前我国电影业发展水平达到了新的阶段。经受各种困难，我们拍摄了《游牧战神（Көшпенділер）》影片，向全世界展示了哈萨克民族的历史。此外，我们还拍摄了《无畏一千勇士（Жаужүрек мың бала）》和《哈萨克汗国•不败之剑（Қазақ Хандығы. Алмас қылыш）》，以及我执导的《吟游诗人贝尔詹（Біржан сал）》和《库南拜（Құнанбай）》等电影。我们通过电影展现出哈萨克历史和民族意识，使精神文明复兴主要概念渗入人民群众意识当中。" 他说。

【编译：小穆】