哈通社/阿斯塔纳/4月11日 -- 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒11日在阿斯塔纳媒体中心举行的新闻发布会上表示，首届传统式"人民之虎"（Халық барысы）摔跤比赛将在阿拉木图市举行。

"今天是历史性的一天。因为在‘精神文明复兴'国家规划框架下，多项哈萨克民族传统运动得到了复兴。去年，2017阿斯塔纳世博会框架下举行了首届叼羊世界杯以及其他传统体育赛事，而今年所呈现的传统运动赛事是传统式‘人民之虎’摔跤比赛。我们拥有很多传统体育运动，我们应将所有体育运动得到复兴。" 穆哈梅迪吾勒说。



据能源部部长、国际哈萨克式摔跤协会主席波兹姆巴耶夫透露，"人民之虎"全国摔跤比赛将于5月7-8日期间在阿拉木图市举行。



"纳扎尔巴耶夫总统在其署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》中提到‘复兴一词不能忽视历史经验和民族传统，反而应将经历时代考验的先进传统演变为复兴规划的先决条件。如果复兴不能使群众领略民族传统精髓，则将使人们迷失自我。'这一段重要的内容。基于此，我们希望将祖先留给后辈的传统式摔跤以现代化的一面展现给群众。" 波兹姆巴耶夫说。



他还表示，"人民之虎"赛事是在文化和体育部正式注册的体育赛事之一。



另外，"哈萨克斯坦之虎"哈萨克式摔跤发展基金主席阿尔曼•硕拉耶夫表示，除了职业选手外，所有人都有机会参加"人民之虎"摔跤比赛。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】