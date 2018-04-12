纳扎尔巴耶夫总统：新教材应在今年纳入教育计划

哈通社/阿斯塔纳/4月12日 -- 纳扎尔巴耶夫12日出席在阿斯塔纳举行的"100本哈萨克文新教材"介绍仪式并表示，"全新人文知识100本哈萨克文新教材"项目框架下今年将翻译30本教材。

"根据'100本哈萨克文新教材'项目，有必要向国家翻译局下达一系列具体工作任务。第一，将于2018年推出的30本教材应保障其翻译及印刷工作的高质量。翻译人员将肩负着重大的责任，应按时分配他们的工资，并继续着手制定明年的翻译计划。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统指出，第二，将新教材有效纳入教育计划具有关键作用。

"学生们应将其逐一阅读。新教材有必要在今年新学期纳入教育计划中。第三，应对目前已实用的学术词汇进行总结并制定出人文经济词汇解析词典。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还指出第四项工作任务并称，新教材除了印刷版本外还需要推出电子版。

"哈萨克斯坦大学开放平台应全面得到支持，而基于新教材制作的视频课程应确保其高质量。第五，'100本哈萨克文新教材'项目将对科学翻译学校的发展起到重要的作用。我们将来仍需要它，因此需要在翻译工作框架下总结经验、能力以及专业素养并确保进一步发展。教育和科学部应负责工作的质量，而整体协调工作则委托给政府负责。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【翻译：冰山】