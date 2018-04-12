拳击国家队主教练：我国失去获得三枚奖牌的机会

哈通社/阿斯塔纳/4月12日-哈萨克斯坦国家拳击队主教练米尔扎哈力•阿依特加诺夫在接受哈通社记者采访时表示，今年夏天在印度尼西亚举办的2018雅加达亚运会上，我国将失去获得两枚金牌、一枚银牌的机会。

据了解，2018雅加达亚运会取消了81公斤级、91公斤级以及91公斤以上级的拳击赛项目。而在该比赛项目中，我国拳击选手阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫、瓦西里•列维特和哈姆舍别克•霍卡巴耶夫本有望获得奖牌。



记者：如果这些级别的选手们参加了亚运会，是否一定会为国家赢得奖牌？



米尔扎哈力：当然，他们是非常优秀的拳击手。尼亚兹姆别托夫在两届奥运会上获得了银牌；列维特在里约赢得了银牌。三位选手都有着充分的准备，至少会在比赛上赢得两枚金牌和一枚银牌。



记者：据了解，这一限制对所有国家都是一样的。那么您认为我国其他选手谁能获得奖牌呢？



米尔扎哈力：是的，所有参赛国都受到了这一限制。所以我们也不需要惋惜。应该从现在开始把精力投入到其余七个级别的比赛中。而现在说谁可以赢得奖牌还为时尚早。



记者：您认为亚运会为什么取消了这些项目？



米尔扎哈力：我们也最近才听说这个消息，感到非常疑惑。



记者：您认为奥运会也会像这样取消中量级和重量级的拳击项目吗？



米尔扎哈力：希望不会。希望我们所有级别的选手都能够参加2020年东京奥运会。



记者：可以告诉大家你们目前的比赛计划吗？



米尔扎哈力：我们将于4月16日前往乌克兰参加友谊赛。5月份，我们与俄罗斯、美国、中国、白俄罗斯、荷兰等几个国家进行友谊赛，并参加总统杯。



记者：感谢您接受访问！



【编译：达娜】