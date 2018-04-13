总理萨金塔耶夫访问阿特劳国家工业石油化工科技园

哈通社/阿斯塔纳/4月13日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫13日对阿特劳州进行工作视察并就位于国家工业石油化工科技园经济特区的聚乙烯涂层厂工作情况以及燃气轮机发电厂工程落实情况进行了了解。

据了解，已有15家企业入驻经济特区。截至4月1日，累积引资总额达3390亿坚戈，其中私人投资总额达2698亿坚戈。经济特区共提供1300个工作岗位。

视察期间，萨金塔耶夫访问国家产业创新发展规划框架下落实的Polymer Production公司聚合物生产厂，并就企业工作情况进行了了解。据了解，工厂每年生产1.5万吨聚丙烯涂层，2017年聚丙烯涂层厂生产总额达22亿坚戈。企业目前为371人提供工作岗位。

据Polymer Production公司执行总裁阿扎玛特·朱斯珀夫透露，工厂目前除了生产聚丙烯涂层外，还包括适用于同轴电缆的聚丙烯层、各类塑料以及25公斤、50公斤的大容量聚丙烯塑料。用于轻工和食品工业领域的产品除了提供国内市场需求外还向俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国家出口。这对地区社会经济发展带来了乘法效应，并为促进进口替代政策起到了重要作用。

另外，访问"光明之路"基础设施建设发展规划框架下建造的燃气轮机发电厂工程期间，"联合化工公司"执行总裁杰恩斯·吾斯尔巴耶夫强调指出，工程项目有望为经济特区内的大型投资项目提供110千瓦电力以及高压蒸汽。据悉，项目实施期限为2014-2018年，建设总额为1110亿坚戈。燃气轮机发电厂总容量为310兆瓦，可为120人提供稳定工作岗位。

【翻译：冰山 编辑：小穆】