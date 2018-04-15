哈萨克斯坦呼吁各方保持克制避免激化叙利亚局势

哈通社/纽约/4月15-哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫在联合国安理会就美英法空袭叙利亚召开的紧急会议上发言。

"哈萨克斯坦对叙利亚局势表示深切关注和忧虑。我们敦促各方避免实施进一步恶化局势的举动，按照‘联合国宪章'和国际法解决问题，并敦促安理会采取措施恢复对饱受战乱的叙利亚的信心、和平与安全。如果联合国成员都不遵守相关法律，那么谁又能为此做出榜样呢？" 奥马洛夫说。



他表示，哈萨克斯坦敦促其他国家严格遵守国际法。



"然而不幸的是，昨日发生的事件违反了国际法。暴力暴政永远不会带来和平与稳定。军事行动是只有安全理事会同意才能行使的最后一项措施，哈萨克斯坦仍然坚持这样的立场。 此次磋商并不支持昨日的军事打击事件。"他说。



奥马洛夫还表示，目前，应尽可能多的就讨论叙利亚问题展开多次讨论。



"我们敦促美国和俄罗斯担任国际援助叙利亚的联合主席国，积极参与解决叙利亚冲突的问题。而联合国应当在解决争端方面发挥建设性作用。" 奥马洛夫说。



"全世界人类都希望21世纪将成为全球合作的新时代，但这或许将成为美好的愿望。就像纳扎尔巴耶夫总统在2016年5月30日在《21世纪"无核化世界"宣言》中提到的，世界仍处于危险之中，它正处于一场新的冷战的边缘，而这可能会毁灭全人类。昨日，联合国秘书长在其个人社交媒体上表示,冷战已经回来了。哈萨克斯坦敦促各方遵守‘’联合国宪章‘’和国际法，并敦促冲突只能通过和平手段解决这一措施。"他说。



此外，奥马洛夫还指出，纳扎尔巴耶夫总统也在其宣言中表示，解决国与国之间争端的主要工具是在和平对话与和平的责任平等、相互尊重和不干涉内政的基础上进行的建设性谈判。



最后，他表示，为取得积极成果，需要进一步支持阿斯塔纳进程和日内瓦会谈。



【编译：达娜】