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    20:16, 17 四月 2018 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫同俄罗斯总统普京通电话 讨论叙问题

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    哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统17日应约同俄罗斯总统普京举行电话会谈。

    会谈中，两国元首就双边合作关系、地区和国际热点问题，以及叙利亚局势进行了讨论。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦与俄罗斯 总统 叙利亚 黄金储备
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