海拉特•克里姆别托夫：阿斯塔纳金融中心前景广阔

哈通社/北京/4月17日 - 今年7月，将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳20周年庆典期间举办"阿斯塔纳金融日Astana Finance Days"论坛。期间，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）将正式开业。

哈通社记者日前在北京就AIFC为期两年的筹备情况、未来的计划以及可预期的前景等，专访了AIFC负责人海拉特•克里姆别托夫。



记者（以下简称"记"）：海拉特•涅马特吾勒，AIFC的开业筹备工作进展如何？



海拉特•克里姆别托夫（以下简称"海"）：今年7月，将举行AIFC的正式开业典礼。不过，金融中心已经根据相关法案，自2018年1月1日起开始进入运营。我们进行了为期两年的筹备，通过了47项基于英国法律体系的法律法规。这些法律都借鉴自伦敦、迪拜、新加坡、香港等国际金融中心的有效经验。此外，成立了专门的研究中心，并同美国纳斯达克和中国上海证交所共同建立阿斯塔纳证交所。近期，将在上海举行"萨姆鲁克-卡泽纳"下属子公司的介绍会，中方对此兴趣浓厚。



2015年，纳扎尔巴耶夫总统提出了建立基于可理解的英语通用规则为投资商提供服务的特殊金融区--阿斯塔纳金融中心的建议。在博鳌亚洲论坛、上海"萨姆鲁克-卡泽纳"投资日以及北京同中国同仁的会晤期间，中方对哈萨克斯坦的各项计划、私有化进程以及其他合作表现出了浓厚的兴趣。



记：为什么中方会对我国的私有化进程，以及阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）表现出这样浓厚的兴趣？



海：对于哈萨克斯坦而言，吸引可创造新工作岗位、带来新的生产创意、完善企业自我管理体系的投资商非常重要。对于已经成为世界第二大经济体的中国而言，落实"一带一路"规划，通过建立"硬"（公路、铁路等）和"软"（组织、立法和其他标准、数字化、金融机构等）基础设施，发展同其他国家的关系非常重要。对于中亚国家而言，通过"一带一路"恢复古丝绸之路非常重要。因此，我们与中国在这方面一拍即合。我们欢迎来自包括中国在内的亚洲国家投资商，并将尽可能按照国际标准提供所需的各项条件。国际上正在为吸引中国投资展开竞争，竞争者包括欧洲和南美洲国家。



哈萨克斯坦是连接欧洲市场与中国西部大陆桥的桥头堡。众所周知，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，建设了连接霍尔果斯和土库曼斯坦边境的铁路线，开通了经阿克套港连接阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其直至欧洲的运输线路，我们还可以通过俄罗斯直抵欧洲沿海港口。统计显示，哈萨克斯坦可借助过境运输获得50亿美元的收益（经哈萨克斯坦境内的货物量达200万集装箱）。这将为发展哈萨克斯坦自身的工业生产，以及增加国内附加产值带来很多可能性。对于中国而言，这是一种推进，中方在当下就同西欧和东欧国家就大型港口和基础设施项目开展了诸多合作。因此，哈萨克斯坦有必要参与这一大型的计划。



记：中方对私有化进程的参与是否会对哈萨克斯坦的国家安全构成威胁？这方面有没有考虑建立相应的规范限制和平衡体系？



海：这是一个某种程度上来说非常复杂，但又非常简单的问题。我们的公司在哈萨克斯坦境内经营，物理上来说基础设施项目都建立在我们自己的土地上，因此不存在某个人将其打包带去外国的可能性。此外，当然，与国家安全有关的问题自有相应的规章制度，例如，国家拥有对控股权的监管权力。我认为，我们的国家政策有着很深的含义，恐惧是没有必要的。大家可能还记得，IPO计划最初为5-7%，目前初期的私有化规模在20-25%。参考国际经验，没有任何人曾因此恐慌，吸引的投资只会为国家经济的发展带来动力。我们不可能紧闭门窗，不与外界发生交流。相反，应该主动加强交互，从国际市场上获得我们所需的东西。



我还想说一点，现在全世界都在为吸引中国投资而竞争，而我们是中国的邻居，我国经济的发展需要这些投资。我国领导人所秉持的政策对吸引外来投资创造了良好的条件。



记：中国将在阿斯塔纳金融中心的未来发展中起到多大的作用？



海：首先，上海证券交易所拥有阿斯塔纳金融中心国际交易所25%的股权，美国纳斯达克也是其股东。阿斯塔纳金融中心可能是目前国际上，中美两国合作推动的唯一一个金融平台。上海是我们可信赖的合作伙伴，未来这座城市将成为全球的金融中心，因此与它的金融联系对我们至关重要。此外，中国最大的5家银行，也对阿斯塔纳国际金融中心表示了兴趣。



与此同时，我们也有收到来自CITIC Securities, Haitong, Shenwan Hongyuan Securities等经纪公司的申请，这些公司都控制着巨额资本，并有意参与哈萨克斯坦的私有化进程和金融计划。



"一带一路"计划能够为哈萨克斯坦带来的利益也是非常可观的。在3月的中亚国家领导人峰会期间，总统提出了在AIFC框架先建立国际金融枢纽工作的提议。无论何时，拉近国家关系的方式始终是商业和贸易。从国家安全角度来看，与邻居和平相处必然是最重要的。阿斯塔纳国际金融中心，恰恰能够成为联系欧亚商贸的中心枢纽。在刚刚结束的博鳌论坛上，中国国家主席习近平强调，中国将持续向全世界开放。这是对我国商业人士的一个重要信号，意味着一个巨大的市场等待着我们的开发。



记：每个有声望的证券交易所都有自己的指数，阿斯塔纳国际金融中心交易所也会有专属指数吗？



海：我们正在就此开展相关工作。要拥有自己的指数，需要得到广泛的承认，我相信在未来2-3年内我们能够实现这个目标。



记：AIFC的开幕仪式将如何举行？



海：我们邀请了近2000多位嘉宾。7月3-5日将有非常宏大的投资论坛，我们将其命名为"阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days）"。



7月4日，第二届世界伊斯兰金融论坛将在我国举行。这一活动由我国和马来西亚联合举办。当天还将举办"一带一路"论坛，我们此次邀请了中国领先的金融机构领导人参加这一盛会。



7月5日，在阿斯塔纳市20周年框架下，将举行盛大的阿斯塔纳国际金融中心开幕仪式。



记：感谢您接受采访！



【编译：木合塔尔·木拉提】