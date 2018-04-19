功勋艺术家阿萨纳勒•阿西莫夫：迪玛希是世界级艺术家

哈通社/阿克托别/4月19日 - 以《民族艺术--精神的外在表现》为主题的见面会日前在阿克托别州首府阿克托别市举行。

哈萨克斯坦共和国人民演员、导演、功勋艺术家阿萨纳勒•阿西莫夫，传统歌唱家、功勋艺术家塔提亚娜•布尔米斯托娃出席活动。



在纳扎尔巴耶夫总统"精神文明的复兴"规划框架下举办的此次见面会上，参与者们就阿赫梅特、哈吉扎•朱巴诺夫，以及阿克托别当地走出的青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮等艺术界人士进行了讨论。



阿西莫夫在活动中发言，并谈到了他关于青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮的一些观点。



阿西莫夫说："迪玛希--是世界级的艺术家，与他而言，哈萨克斯坦的舞台太小了。他打入了中国这一拥有将近20亿人口的大国的艺术舞台，并获得了巨大的成功，而我认为，这只是他走向世界的一个开始。如果留在哈萨克斯坦，或许他一年只能办一场演唱会。至于现在，他每年回来几趟，报个平安也就足够了。他在外，向全世界介绍和宣传哈萨克斯坦，值得我们高兴，并为之自豪。迪玛希是一个英俊的孩子。我和他曾有过几次接触，发现他性格很朴实和谦逊，令我非常惊讶和欣喜。举办过几场演唱会、登过几次大舞台后便膨胀起来，自以为是、口不择言，后来逐渐泯然众人的歌手我见得多了。我的授业恩师沙肯曾说：‘艺术之路上，比我优秀者，过去有，今后会更多'。因此，艺术工作者尤其需要牢记，自以为是--是艺术道路上最大的敌人。"



阿萨纳勒•阿什姆吾勒•阿西莫夫，1937年出生于江布尔州，原苏联及哈萨克斯坦共和国电影和话剧演员、电影和话剧导演、话剧团团长、大学教授。曾荣获哈萨克苏维埃社会主义共和国人民演员（1976）、苏联国家奖（1974）、哈萨克斯坦功勋英雄（2017）等荣誉，现任哈萨克斯坦剧院协会主席。



【编译：木合塔尔·木拉提】