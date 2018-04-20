纳扎尔巴耶夫总统今夏将访问土耳其

哈通社/安卡拉/4月20日 - 哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫19日抵达安卡拉，开始对土耳其进行正式访问。

据外交部消息，外长此行与土耳其方面讨论的主要议题之一，是纳扎尔巴耶夫总统将于今年夏季对土耳其进行的正式访问的筹备情况。双方还将为两国领导人主持的高规格战略合作会议做准备。



在同土耳其外长梅夫吕特•恰武什奥卢举行的双边会谈当中，双方承诺在近期完成哈萨克斯坦共和国总统在安卡拉的日程安排以及双方计划签署的相关文件的准备工作。









此外，双方讨论了有关一系列经济协议的相关内容。哈-土两国具有前景的合作领域包括：交通、农业、中小企业、旅游。两国都有意进一步发掘双方在旅游和交通物流方面的合作潜力。



土耳其是哈萨克斯坦重要的投资伙伴。双方目前正在积极落实土耳其总统埃尔多安2017年9月访问阿斯塔纳时，两国达成的多项合作协议。



2017年哈萨克斯坦和土耳其之间的经贸额同比增长28%，达19亿美元。





阿布德拉赫曼诺夫外长向土耳其方面介绍了哈萨克斯坦经济振兴计划和"精神文明复兴"规划的情况。其中，哈萨克斯坦文字拉丁化改革进程受到了较大的关注。



两国部长就突厥语国家合作委员会峰会的准备工作，以及位于阿斯塔纳的突厥学院工作情况进行了讨论。



此外，双方均表示将继续努力推动阿斯塔纳叙利亚问题和平进程。



哈萨克斯坦外长此次访问土耳其期间，还将同土耳其政府官员、企业家代表、分析人士和媒体人举行一系列会晤。



【编译：木合塔尔·木拉提】