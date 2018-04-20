我国对外出口封闭温室种植蔬菜

哈通社/阿拉木图/4月20日-哈萨克斯坦温室协会主席哈纳特•霍世曼在"温室、蔬菜、 灌溉和花卉" 阿拉木图-2018国际展上表示，哈萨克斯坦正在向外出口封闭温室种植的黄瓜和西红柿。

"目前，在我国现代温室大鹏种植的农产品和蔬菜产品均在向外出口。 大多数向俄罗斯及独联体国家出口。 这也是确定相对价格的有效方法之一。而国内市场也对农场和封闭温室种植的蔬菜产品感到满意。"协会主席说。



他表示， 我国温室部门在过去十年里发展极快。农场主都喜欢用封闭温室种植蔬菜。同时，农业部门也正在研究带温度传感器且带照明的高科技工业园区。此外，我国农民会尝试不同的技术，并借鉴荷兰的相关经验。









"目前，我国有超过1000多间的温室。 包括占地1000公顷的封闭温室以及300公顷的工业温室。这还为我国其他如生物燃料、化学添加剂以及肥料生产等行业带来了新动力。此外，我们也一直在借鉴和利用其他发达国家在农业发展方面的经验。"他说。



据悉，数百家来自俄罗斯、意大利、荷兰等国家的公司参加了此次国际展。



荷兰驻我国使馆农业顾问梅奥维斯•布劳威尔表示说："10年来，荷兰公司在温室方面一直在与我国有着良好的合作。目前，两国也在就建立温室、供应生物肥料和出口花卉等领域展开合作。我们非常期待与哈方政府的密切合作。"



值得一提的是，此次第十届"温室、蔬菜、 灌溉和花卉" 阿拉木图-2018国际展将持续至4月21日。

































































【编译：达娜】