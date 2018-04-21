朝鲜领导人金正恩宣布停止核试验

哈通社/阿斯塔纳/4月21日 - 据韩联社（yonhap）消息，朝鲜劳动党20日召开中央委员会第七届第三次全体会议，通过关于废除位于朝鲜咸镜北道吉州郡的丰溪里核试验场的决定书，并宣布从4月21日起全面停止核试验与试射洲际弹道导弹（ICBM)行为。

朝鲜国务委员会委员长金正恩在会议上表示，核开发的全工程以科学方式循序渐进进行，核武器实战化事业已完全得以验证，在此情况下，朝鲜不必再进行任何核试验及试射中远程、洲际弹道导弹，因此决定废除北部核试验场。



决定书称，停止核试验是为推进国际社会核裁军的重要进程，朝鲜将积极参与国际社会关于全面停止核试验的努力。若国际社会不对朝鲜发起核威胁，朝方就决不会利用核武器，在任何情况下不会转移核技术。



决定书宣布，为了实现半岛与世界的和平与稳定，朝鲜将同周边国家和国际社会保持紧密沟通与对话。金正恩在会议上表示，在半岛地区正在形成追求和平的新潮流，国际政治格局正在发生巨变。



金正恩对在2013年3月的全会上通过的核武与经济建设并举路线表示，历史伟业已得到贯彻，现阶段集中精力搞经济建设是新的战略路线。他说，在朝鲜稳步发展成为世界级的政治思想强国、军事强国的现阶段，全党全国将集中力量投入社会主义经济建设，这是我党的战略路线。这就意味着，朝鲜提出"集中力量搞经济建设"新路线，替代此前的"核武与经济建设并举"路线。



为此，三中全会通过题为《关于为符合革命发展新阶段要求全力建设社会主义经济》的决定书，该决定书指出，将党和国家的整体事业转向社会主义经济建设，并投入所有的力量。



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