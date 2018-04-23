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    10:29, 23 四月 2018 | GMT +6

    韩国从今日起停止对朝扩音喊话

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    哈通社/阿斯塔纳/4月23日 - 据韩联社（yonhap）消息，韩国国防部23日发表公告称，以韩朝首脑会谈为契机，为缓和韩朝军事紧张并营造和谐的会谈氛围，韩国防部于当天零时起停止在军事分界线一带的对朝扩音喊话。

    韩国国防部称，期待这一措施能停止韩朝间相互诽谤和体制宣传活动，助力重塑和平。

    据了解，这是韩军2016年1月重启对朝扩音喊话以惩戒朝鲜强行实施第四次核试验后时隔2年3个月再度中断。其间，对朝扩音喊话是对朝心理战的一部分，喊话内容包括批判朝鲜体制、介绍韩国社会文化等。

    朝鲜一直强烈谴责韩方扩音喊话为"反共和国敌对行为"。为予以应对，朝鲜也曾在前线进行宣传扩音喊话。预计韩军率先停止对朝扩音喊话将进一步缓和双方军事紧张。

    包括缓和军事紧张在内，构建永久和平体制、发展韩朝关系为此次韩朝首脑会谈的三大议题。据推测，韩朝领导人若在大框架下达成协议，后续将通过军方对话探讨缓和军事紧张的具体方案。

    根据此前双方商定，朝韩首脑会晤将在本月27日在板门店韩方一侧的"和平之家"举行首脑会举行。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    Фото: Yonhap

    标签:
    国际 韩国 朝鲜 黄金储备
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