分析人士：上合组织是欧亚大陆上重量级的国际组织

哈通社/阿斯塔纳/4月23日 - 哈萨克斯坦首任总统基金会旗下的国际经济和政策研究所研究员朱马别克•萨拉别科夫认为，作为上合组织的重要成员，哈萨克斯坦始终积极的在上合框架下发挥自己的作用。

在接受哈通社记者的采访时，萨拉别科夫说："如今的上海合作组织，已经成为了在本地区安全领域发挥重要作用的因素和具有领先地位的国际组织之一，哈萨克斯坦自成为组织成员之日起，便始终积极参与上合组织的工作。对我们而言，上合组织不仅局限于安全领域，也是在经济领域实现合作深化的重要平台。随着上合组织的扩容，它已经成为了涵盖欧亚大国的国际性组织。除了中国和俄罗斯外，去年印度也成为了上合成员国。新成员的加入（印度和巴基斯坦），是在去年的哈萨克斯坦峰会期间完成的。"



萨拉别科夫认为，无论从经济潜力还是政治影响力而言，上合组织都应该被认为是欧亚大陆重量级的对话平台之一。也正因如此，萨拉别科夫强调，哈萨克斯坦出于对自身未来利益的考虑，一贯重视在上和框架下作出建设性的努力。



"考虑到所有成员国的利益，我们乐于加强同所有成员国在安全和经济领域的合作。实际上，哈萨克斯坦一直以来都在这一方向上投入了极高的关注。"他说。



评论员指出，今年6月，上合组织将在中国青岛举行峰会。"安全领域的问题将是此次峰会必谈的议题之一，尤其是中东问题、阿富汗问题。此外，我认为会上将就当前的国际挑战提出新的想法和建议。在经济方面，中国的‘一带一路'倡议符合上合组织在经济领域的立场，各方想必也会提供一些有价值的新观点和想法，并对倡议提供各自的支持。"他说。



萨拉别科夫估计上合组织将会采取措施，进一步扩大印度和巴基斯坦的成员国地位。此外，有关上合组织与欧亚经济联盟相对接的建议频繁的被提出，因此，此次青岛峰会期间，各方很有可能在这一方向上拿出一些有建设性的方案。



谈及哈中两国合作时，萨拉别科夫着重强调指出，纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平之间建立了深厚的个人友谊，并采取了不断拉近两个友邻国家关系的政策。



"两国领导人都不断的采取措施，巩固哈中两国之间的战略伙伴关系，为阿斯塔纳与北京之间保持良好对话打下了坚实的基础。具体来说，双方在加大投资，以及促进哈国商品进入中国市场方面有许多计划，双方都有意加深合作。"萨拉别科夫说。



值得一提的是，2017年6月，备受世界关注的上合组织峰会在纳扎尔巴耶夫总统的主持下，于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开。



在这一被各国分析人士评价为"历史性峰会"的阿斯塔纳上合峰会上，印度和巴基斯坦正式成为了上海合作组织的成员国家。



【编译：木合塔尔·木拉提】