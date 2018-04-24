总理：我国将有机会增加肉类出口量

哈通社/阿斯塔纳/4月24日-哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在24日召开的政府会议上指示，开始实施增加肉类出口量的相关工作。

"根据总统指示，要使农业成为推动经济的新动力。其中，肉类行业有着良好的发展前景。2010-2016年期间，我们计划使大型牲畜肉类的出口总量达到6万吨。但由于种种因素，计划没有完成。"总理说。



此外，他还强调，根据纳扎尔巴耶夫总统的直接介入，中国和阿联酋取消了我国部分肉类出口限制。其中包括，向中国出口的牛羊肉以及向阿联酋出口的大型牲畜肉类。



"正因如此，我们也将有更多的机会增加肉类出口量。市场正在逐渐开放。因此，要尽快与有关部门就该项目进行协商。"他说。

最后，总理指示农业部应多加关注牲畜的喂养问题。



值得一提的是，今日召开的政府会议还讨论了关于2018-2027年发展肉类行业的相关项目。



"全国50%的人口居住在农村地区。 这意味着绝大多数农村居民能够在此项目框架内获得就业。同时，该项目的实施将创造一个新的畜牧业-农民阶层。根据该项目，农场数量将从现有的2万增至10万，农村的就业岗位将从10万增至50万。" 农业部第一副部长阿尔曼•埃维涅夫说。



此外，根据该项目，计划将我国大型牲畜数量从700万增至1500万；将牛羊肉产量从60万吨增至160万吨。同时，出口总收入将增至24亿美元；而劳动生产率也将从1000美元/人增至8000美元/人。



【编译：达娜】