哈通社/华盛顿/4月26日 - 哈萨克斯坦驻美国全权大使叶尔詹•哈兹汗诺夫在华盛顿出席易北河胜利会师纪念活动。

据外交部消息,旨在纪念二战期间联军易北河胜利会师纪念日的纪念活动,4月24日在华盛顿阿灵顿国家公墓的会师纪念碑前举行。



哈萨克斯坦驻美国特命全权大使叶尔詹•哈兹汗诺夫向纪念碑敬献了花圈。



1945年的4月25日,美苏两国军队在德国的易北河会师,希特勒军队被包围。两个星期后,纳粹德国被击败,反法西斯战争取得了胜利。

@KazakhEmbassy participates in wreath-laying ceremony at the Spirit of the Elbe Memorial @ArlingtonNatl pic.twitter.com/e2PU87PnIE