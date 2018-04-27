韩朝领导人联合发表《板门店宣言》

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 -- 据韩联社报道，韩国总统文在寅与朝鲜国务委员会委员长金正恩27日在韩朝边境板门店举行会谈，并在会谈结束后签署《为促进韩半岛和平、繁荣、统一的板门店宣言》（简称《板门店宣言》）。

根据宣言，韩朝争取年内宣布结束战争状态，实现停和机制转换，并为构建牢固的永久性半岛和平体制，努力促成韩朝美三方会谈或韩朝美中四方会谈。

宣言称，韩朝一致确认通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标，朝方日前主动采取的一系列措施为实现半岛无核化做出巨大贡献。韩朝领导人商定定期举行首脑会谈，并通过热线电话就民族重大事件深入交换意见，全面巩固互信。为此，文在寅将于今秋访问平壤。

根据宣言，为加强沟通、促进双方民间交流与合作，韩韩将在开城开设常设联络办事处。韩朝将努力解决民族分裂造成的一系列问题，举行韩朝红十字会会谈协商离散亲人团聚问题，在8·15光复节之际举行离散亲人团聚活动。

宣言指出，为实现民族经济的平衡发展和共同繁荣，韩朝将积极落实《10·4宣言》所列项目，首先将采取切实措施连接并升级改造东海线及京义线铁路和公路。

根据宣言，双方将在不久的将来举行高级别会谈和各领域对话，为落实韩朝首脑会谈达成的协议采取各种措施。



韩朝商定，将在陆海空等半岛所有空间停止一切敌对行为，从5月1日起全面停止韩朝边境喊话及散发敌对传单。双方还决定，将携手参加2018雅加达亚运会等国际体育大赛，展现韩朝和谐、团结的面貌。

文在寅表示，朝鲜主动采取核冻结措施意义重大，这将成为半岛完全无核化的起点。他说，金正恩委员长以豪迈气魄营造今天的对话局面，并对双方内容深广的协议给与同意，我向他的勇气和决心致敬。我们决定在自主决定民族命运的同时，为获得国际社会支持与合作一起努力。

金正恩表示，拥有相同血缘、历史、文化和语言的韩朝将如同以往重新融为一体，尽享无尽繁荣。他还说，今天我们在韩朝和全世界人民注目下签署了协议，为了不让其如同以往协议一般半途而废，我们将努力促膝沟通，力争取得丰硕成果。